Trump'tan TikTok'a 45 gün süre! ​Microsoft'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirket ByteDance'e TikTok'u Microsoft'a satması için 45 gün süre tanıdığı belirtildi.

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Trump, Çin'e karşı ticaret savaşı kapsamında, TikTok dahil Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamakla tehdit ederken, TikTok'u Çinli teknoloji şirketi ByteDance'den satın almak için görüşmelerde bulunan ​Microsoft'tan yeni açıklama geldi.

ABD merkezli teknoloji devinin Başkan ile görüşmesinin ardından popüler kısa video uygulamasını satın alma pazarlıklarını devam ettirdiğini açıklaması, Trump'ın TikTok'u yasaklama tehdidinden 'geri adım işareti' olarak değerlendirildi.

Ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklama tehdidi

Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklama niyetini ulusal güvenlik endişeleriyle gerekçelendiren Trump, cuma günkü açıklamasında, Microsoft'un satın alma çabalarını kaale almayarak, uygulamayı 'ABD çapında yasaklamaktan' söz etmişti.

Ancak Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın haftasonu Başkan ile telefon görüşmesi yapıp güvenlik endişelerini yatıştırmasının ardından yasak planı değişmişe benziyor.

45 günlük fırsat penceresi

TikTok'u ByteDance'den tamamen koparacak teknoloji lazım

Satış anlaşması pazarlıklarından haberdar üç kaynağın Reuters'e aktardığına göre, Trump, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e video uygulamasını Microsoft'a satmayı kabul etmesi için 45 günlük fırsat penceresi açtı. Bu zaman aralığının ABD merkezli teknoloji devinin TikTok'u ByteDance'den tamamen koparacak teknoloji geliştirmesi için geçiş süreci sağlayacağı belirtildi.

ABD'li yetkililer TikTok'un Çinli şirketin mülkiyeti altındayken kişisel verilerle ilgili yaptığı işlemlerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunda ısrar eden açıklamalar yapıyor.

Ancak gelen haberlere göre, kasımdaki başkanlık seçimlerine üç ay kala anketlerde açık ara geride gözüken Trump, kendi Cumhuriyetçi Partisi'nin ileri gelenleriyle yaptığı görüşmelerin ardından, video uygulamasını yasaklama restiyle ilgili fikir değişti.

Bunda TikTok yasağının Trump destekçisi gençleri hayal kırıklığına uğratacağı ve hukuki sorunlara yol açacağı değerlendirmesi rol oynadı.

En geç 15 Eylül'de tamamlanacak

Pazar günü "Başkan'ın endişelerine karşılık vermenin önemini tümüyle takdir ediyoruz. Tam bir güvenlik değerlendirmesine tabi ve ABD'nin Hazinesi dahil ekonomik yararına olarak TikTok'u almakta kararlıyız" diyen Microsoft, sonucu ne olursa olsun görüşmeleri en geç 15 Eylül'de tamama erdireceğini belirtti. ABD'nin Yabancı Yatırım Komisyonu'na (CFIUS) bildirilen önanlaşmanın nihai şeklini alması halinde, TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki servislerinin Microsoft'a geçeceği kaydedildi.

Bu açıklamanın Trump'ın pozisyon değişikliği işareti olarak yorumlanmasının ardından, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de "Kazan-kazan yolda" diye tweetledi.

'Merkezi Çin'den Britanya'ya taşınacak' iddiası

Anlaşma gerçekleşirse, Microsoft'u, 50 milyar dolar değer biçilen TikTok'un teknolojisini ByteDance'in altyapısı ve erişiminden çıkarmak gibi zorlu bir görev beklerken, İngiliz tabloid gazetesi The Sun da TikTok'un merkezinin Pekin'den Londra'ya taşınmasının planlandığını, bununla ilgili Britanya hükümetiyle anlaşmaya varıldığını yazdı.

Trump yönetimi, Pekin'e karşı ticaret, bu kapsamda Çinli telekom devi Huawei, Hong Kong, Uygurlar, Güney Çin Denizi, koronavirüs pandemisinin kökeni gibi cepheler üzerinden savaş açmış durumda.