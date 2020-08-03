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Rize'de çay toplarken arının soktuğu kadın hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde çay toplayan kadın arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

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İlçeye bağlı Bürücek köyünde yaşayan Rabia Demirel'i, (38) bahçede çay topladığı sırada arı soktu.

Demirel'in aniden fenalaşması üzerine durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Köye gelen sağlık ekipleri Demirel'e müdahalede bulundu.

Daha sonra Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Demirel, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Demirel'in cenazesi, ilçeye bağlı Çukurlu köyünde defnedilecek.

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