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Hatay'da minibüsçü terörü! Sporcuyu önce sıkıştırdı, sonra kafasından bıçakladı

HATAY'da Triatlon sporcusu Taner Beştek, bisikletiyle giderken minibüs şoförünün sıkıştırması sonrası bankete düştü. Beştek, çıkan tartışma sonrası minibüs şoförü tarafından beş yerinden bıçaklandı. İki çocuk babası sporcunun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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Triatlon sporcusu Taner Beştek, Hatay’ın Arsuz ilçesinde bisiklet antrenmanı sırasında bir minibüsçü tarafından önce sıkıştırıldı sonra da bıçaklandı.

Olay sonrası Sözcü TV’den Nevşin Mengü, Taner Beştek’in eşi Mine Beştek’le konuşarak şu bilgileri aktardı:

"Olayın detayları çok üzücü"

Taner Beştek sabah bisiklet antrenmanı yaparken bir minibüs şoförü tarafından sıkıştırılıyor. Beştek ile şoför arasında sözlü münakaşa yaşanıyor. Bunun üzerine minibüs şoförü elinde bıçakla araçtan inerek Beştek’i boğazından da olmak üzere defalarca bıçaklıyor. Yoldan geçen diğer arabalar durmasa Taner Beştek belki de bugün aramızda olmayacaktı. Olayın detayları çok üzücü. Taner Beştek şoför tarafından bıçakla yaralandıktan sonra olayın şokuyla, eli ayağı titreyerek polisi aramaya çalışıyor.

Telefonun ekranı kanla kaplandığı için telefon yüz tanıma yapamıyor ve telefonu açamıyor.

Bayılmak üzereyken yoldan geçenler yardımına koşuyor. Minibüs şoförü yakalandı, bıçağı da araçtaki buzluktan çıktı.

"Minibüsçü terörünün yansıması"

İskenderun Bisiklet Kulübü’nden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şu an yoğun bakımda gözlem altında olan Taner Beştek’in başına gelen olay, ne kadar önlem alırsak alalım, biz bisiklet sporcularının her zaman başına gelen olaylarının biraz daha büyümüş halidir. Aynı zamanda bu olay sadece şehrimizi değil, tüm Türkiye’yi tehdit eden ve yolların sahibi oldukları psikolojisini üstlerinden bir türlü atamayan her türlü hız ve trafik ihlalini hak olarak gören minibüsçü terörünün bir yansımasıdır. Unutulmamalıdır ki bisiklet de bir araçtır ve üstündeki bir insandır.

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