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Göztepe, Serdar Gürler'e veda etti

Göztepe, sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler'e veda etti.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sözleşmesi sona eren oyunculardan Serdar Gürler ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki oyuncuya sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla teşekkür etti. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."

Serdar Gürler, 2018-2019 sezonunun ortasında Huesca'dan Göztepe'ye kiralanmış ve sarı-kırmızılı formayı giydiği 46 maçta 10 gol 16 asistlik performans sergilemişti. Geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Gürler'in, sol diz ön çapraz bağlarındaki yırtık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirilmişti.

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