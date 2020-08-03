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Yüzde 65'lik kar kaybı açıklayan HSBC, 35 bin çalışanını işten çıkarıyor

BRİTANYA'nın çok uluslu bankası HSBC, yılın ilk yarısında yüzde 65'lik kar kaybı açıklamıştı. Sonrasında yeniden yapılanma planlarına hız vereceğini ilan etti. Bu da 235 bin çalışanından 35 binini işten çıkarma planlarının hayata geçmesi anlamına geliyor.

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Hem koronavirüs pandemisinin hem de baş operasyon alanı Hong Kong'daki karışıklığın vurduğu HSBC, vergi öncesi kar raporunda sadece 4.3 milyar dolar gelir açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde gelir miktarı 12.4 milyar dolardı.

Britanya'nın çok uluslu bankası, koronavirüs pandemisi nedeniyle geri ödeme alamayacağı kredilerin miktarının 13 milyar dolara ulaşabileceğini duyurdu.

Yüzde 65'lik kar kaybı

Avrupa'nın en büyük bankası, yüzde 65'lik kar kaybına uğramasına koşut, şubatta açıkladığı yeniden yapılanma planlarına hız vereceğini ilan etti. Bu da 235 bin çalışanından 35 binini işten çıkarma planlarının hayata geçmesi anlamına geliyor. Özellikle Asya'da çok aktif olan bankanın işten çıkarmalarının en az 1000'inin Britanya'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Hayata geçireceği önlemler

Bu kapsamda bireysel bankacılık ile varlık yönetimi birimlerinin birleştirileceği, Avrupa'daki hisse senedi işlemlerinde kesintiye gidileceği ve ABD şubelerinin azaltılacağı belirtildi. 

"Koronavirüsten kaynaklı gelir baskısının sonucu olarak maliyetleri düşürmemiz gerekiyor" diyen HSBC yönetimi, banka sermayesinin karın neredeyse tamamının elde edildiği Asya'ya taşınmasına devam edeceğini kaydetti.

HSBC, Pekin'in yaptırımına uğramamak amacıyla Çin yönetiminin Hong Kong için çıkardığı ulusal güvenlik yasasına destek açıklayınca, ABD yönetiminin şimşeklerini çekmişti.

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