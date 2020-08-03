Yıldız Asyalı ağlaya ağlaya anlattı Kerem Saka evliliğindeki skandallar ortaya çıktı

Yıldız Asyalı, ''Hayvan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı'' diyerek yaşadığı şiddeti anlattı.