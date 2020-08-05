Daria Kyryliuk'un gördüğü şiddetin görüntüleri olay! İddiaları reddetti
ÇEŞME The Beach Momo adlı mekanın güvenlik görevlileri tarafından şiddet gördüğünü iddia eden dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk'a ait görüntüler ortaya çıktı.
Top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı.
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Maruz kaldığı şiddeti sosyal medya hesabından paylaşarak isyan eden modelin, olaylı gecesinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Basına sızan görüntülerde ünlü mankenin sevgilisi tarafından darp edildiği ileri sürüldü.
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Kamera görüntülerinde sevgilisi tarafından darp edildiği ileri sürülen model, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
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