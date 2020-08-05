'Evine dön' çağrısına Meral Akşener'den yanıt: Lütfen ortağıyla ilgilensin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Lütfen ortağıyla ilgilensin" sözleriyle yanıt verdi.

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Meral Akşener, "Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Biz bundan bıktık, lütfen ortağıyla ilgilensin"

Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağıyla ilgilensin. Birincisi bu. Diğer taraftan siyasi magazin konularından konuşmayı, siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim.

"Siyasi magazinle meşgul"

Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği, kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, salgın yaşadığımız bir dönemde, esnafımızın, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken, milletin sesini duymak yerine, o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim.