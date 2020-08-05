Dolarda hareketli anlar! Kritik seviye olan 7 lirayı aştı
Dolar, yurt dışında kısa vadeli fonlama faizlerinin normalleşmeye başlamasıyla birlikte kritik eşik olan 7 lira seviyesinin üzerine çıktı.Abone ol
Öte yandan euro/TL kuru gün içinde 8.3288'e kadar yükselmesinin ardından yüzde 1.79 artıda 8.3145'ten işlem görüyor.
Londra'daki swap piyasasında yaşanan TL sorunu kaynaklı olarak serbest piyasa ile bankalar arası piyasalarda dolar/TL'de oluşan kur farklılığı bugün de sürüyor.
7.02'nin hemen üzerinde
Dolar/TL, bankalar arası piyasada 7.02'lerin hemen üzerinde alıcı bulurken serbest piyasada ise fiyatlar 7.10 düzeyinden değerleniyor.
BİST 100 Endeksi
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi dünkü sert kayıpların ardından bugünkü işlemlerine artıda başlasa da açılışın ardından yönünü tekrar eksiye çevirdi.
Güne yüzde 0.75 primle 1.095 puandan başlayan BİST 100, yüzde 0.5 kayıpla 1.080 puana indi. Gün ortasına doğru gelen alımlarla endeks yeniden artıya geçti.