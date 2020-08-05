Beyrut patlamasıyla ilgili Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım Kanal İstanbul detayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'u harabeye çeviren patlamaya çeviren 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir." dedi.

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Dünya kamuoyu Beyrut'u yerle bir eden patlamayı konuşuyor. 100'ü aşkın ölü ve 4 binin üzerinde kişinin yaralandığı olayın yankıları sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabında konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Varank, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir." ifadelerine yer verdi.