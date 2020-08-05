Bilim Kurulu üyelerinden tüyler ürperten açıklamalar! Vaka sayıları çok artacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayramda ortaya çıkan birçok görüntünün üzücü olduğunun altını çizerken, şunları söyledi: “Önümüzdeki günler ve haftalarda yeni vaka sayılarında artış olacaktır. Bayram döneminde ciddi hareketlilik oldu ve vatandaşlar maalesef gerekli uyarıları dikkate almadılar. Tek dileğimiz yeni vaka sayısının katlanarak artmaması. Ülke genelinde her yerde olumsuz görüntüler olduğunu ileri sürmek doğru olmaz. Bayram dönüşünde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı, en ufak bir semptom durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı."