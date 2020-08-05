Bilim Kurulu üyelerinden tüyler ürperten açıklamalar! Vaka sayıları çok artacak
Koronavirüse Kurban Bayramı tatili yaptırdığımız görüntüler Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu üyelerini endişelendirdi. Levent Yamanel, "Dilim varmıyor ancak vakalar artacaktır" derken, Tevfik Özlü, "Tek dileğimiz yeni vaka sayısının katlanarak artmaması" dedi.
Kurban Bayramı ve talili geride kalırken, özellikle son 10 gündür sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı görüntüler Bilim Kurulu üyelerini endişelendirdi. "Dilim varmıyor ama vaka sayıları daha da artacak" diyen Bilim Kurulu üyeleri, sahillerden gölen görüntüler için “ipin ucu kaçtı” tespiti yaptı. Ankara'da vaka sayıları 2 rakamlı sayılardan 3 rakamlı sayılara çıktı. İşte uzmanlar ve Bilim Kurulu üyelerinin tüyler ürperten açıklamaları...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayramda ortaya çıkan birçok görüntünün üzücü olduğunun altını çizerken, şunları söyledi: “Önümüzdeki günler ve haftalarda yeni vaka sayılarında artış olacaktır. Bayram döneminde ciddi hareketlilik oldu ve vatandaşlar maalesef gerekli uyarıları dikkate almadılar. Tek dileğimiz yeni vaka sayısının katlanarak artmaması. Ülke genelinde her yerde olumsuz görüntüler olduğunu ileri sürmek doğru olmaz. Bayram dönüşünde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı, en ufak bir semptom durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı."
Semptomun olmaması bulaşmanın olmadığı anlamına gelmiyor
"Erken teşhis, hem kendilerinin iyileşmesi hem de filyasyon çalışmalarının yapılıp topluma bulaşın önlenmesi açısından çok önemli. Herhangi bir semptomun ortaya çıkmaması, bulaşmanın olmadığı anlamına gelmiyor. Bayramdan sonra memleketine veya tatile gidenler, sevdiklerinize zarar vermemek ve üzülmemek için her koşulda, eve dönüşte 1.5 metre mesafeyi koruyup mutlaka usulüne uygun şekilde maske kullanmalı.”
"Dilim varmıyor ancak vakalar artacaktır"
Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Levent Yamanel de bir hafta, 10 gün sonra ortaya çıkacak tablonun önemine dikkat çekerek, “Dilim varmıyor ancak vakalar artacaktır. Koronavirüs çok tehlikeli ve çok çabuk yayılabiliyor. Virüsün öldürücülüğü devam ediyor Vatandaşımız nerede olursa olsunlar kurallara uymalılar."