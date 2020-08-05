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Son dakika gelişmesi! Arda Turan yeniden Galatasaray'da

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı. Sarı Kırmızılı ekip, eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşmaya vardı.

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Süper Lig'in 2020-2021 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen sarı kırmızılı kulüpte, Arda Turan hareketliliği yaşanıyor.

Devre arasında adı sarı kırmızılı takımla anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediğini dile getirdiği 33 yaşındaki futbolcu, başkan Cengiz ve yönetim kurulunun reddetmesiyle formayı giyememişti.

Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti

Sezonun sonra ermesiyle birlikte Barcelona ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu, yeniden Galatasaray'ın gündemine gelirken, teknik direktör Fatih Terim de Arda ısrarını sürdürdü. Yönetim ile bugün Türk Telekom Stadı'nda bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan, sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

İmza kısa sürede atılacak

Yıldız futbolcunun kısa bir zaman içerisinde Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Daha önce Atletico Madrid'de birlikte forma giyen Arda ve Falcao, sarı-kırmızılı forma altında yeniden buluşacaklar.

Marmaris'ten tatilden bugün dönen tecrübeli oyuncu, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’a ait aracın içinde görüntülendi. 66 numaralı formayı giyecek olan Arda Turan sözleşmeye göre maç başı 200 bin TL alacak. 

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