Galatasaray iki dünya yıldızından söz aldı! Bombalar peş peşe patlayacak

Galatasaray, yüksek maliyetleri nedeniyle Feghouli, Belhanda ve Falcao'yu elden çıkarmak istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Şükrü Haneder, Belhanda'nın yerine Götze, Falcao'nun yerine de Mario Mandzukic'ten söz aldı.