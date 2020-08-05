Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MEGQCa3wHq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2020