Türk yönetici Arman Köklü geleceği şekillendirecek 50 genç listesinde

Dünya çapında bir kuruluş olan Project Management Institute’ün (PMI), geleceği şekillendirecek 50 yeni nesil liderin yer aldığı listeyi yayınladı. Listede, Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Arman Köklü de bulunuyor.

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1969 yılında ABD’de kurulmuş olan, proje yönetimi alanında üniversite-sanayi işbirliği koordinasyonu, eğitim, standartlaşma, profesyonel yaklaşım gibi alanlarda etkinlik gösteren bir kuruluş olan PMI, geleceği şekillendirecek 50 yeni nesil liderin yer aldığı listeyi yayınladı.

Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 13’er genç yetenek bulunan listede Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve çevre ve iklim aktivisti Greta Thunberg gibi isimler, İngiltere Adalet Bakanlığı, IBM, Google, Airbus, Panasonic gibi bir dizi uluslararası kuruluşta görevli kişiler bulunurken, Türkiye’den de General Electric (GE) Avrupa Enerji ve Kamu Hizmetleri Kıdemli Proje Yöneticisi ve Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Arman Köklü bulunuyor.

Yetenek gelişimini hızlandırmayı amaçlayan bir liderlik programı ile GE’de çalışmaya başlayan Arman Köklü, GE’nin dünya çapında çeşitli ülkelere enerji sağlayan projelerinde sorumluluk aldığı için bu listeye seçildi.