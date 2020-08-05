BIST 1.092
DOLAR 7,04
EURO 8,37
ALTIN 460,02
HABER /  YEREL
ADV Bu Üniversitede İş Var!

Türk yönetici Arman Köklü geleceği şekillendirecek 50 genç listesinde

Demirören Haber Ajansı

Dünya çapında bir kuruluş olan Project Management Institute’ün (PMI), geleceği şekillendirecek 50 yeni nesil liderin yer aldığı listeyi yayınladı. Listede, Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Arman Köklü de bulunuyor.

Abone ol

1969 yılında ABD’de kurulmuş olan, proje yönetimi alanında üniversite-sanayi işbirliği koordinasyonu, eğitim, standartlaşma, profesyonel yaklaşım gibi alanlarda etkinlik gösteren bir kuruluş olan PMI, geleceği şekillendirecek 50 yeni nesil liderin yer aldığı listeyi yayınladı.

Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 13’er genç yetenek bulunan listede Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve çevre ve iklim aktivisti Greta Thunberg gibi isimler, İngiltere Adalet Bakanlığı, IBM, Google, Airbus, Panasonic gibi bir dizi uluslararası kuruluşta görevli kişiler bulunurken, Türkiye’den de General Electric (GE) Avrupa Enerji ve Kamu Hizmetleri Kıdemli Proje Yöneticisi ve Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Arman Köklü bulunuyor.

Yetenek gelişimini hızlandırmayı amaçlayan bir liderlik programı ile GE’de çalışmaya başlayan Arman Köklü, GE’nin dünya çapında çeşitli ülkelere enerji sağlayan projelerinde sorumluluk aldığı için bu listeye seçildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
'Evine dön' çağrısına Meral Akşener'den yanıt: Lütfen ortağıyla ilgilensin
Beyrut patlamasıyla ilgili Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım Kanal İstanbul detayı
Dolarda hareketli anlar! Kritik seviye olan 7 lirayı aştı
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın başını korona ve fahiş fiyatlar yaktı
Fatih Altaylı: Aklı olan ligden çekilir çare federasyonu devirmek
Altın fiyatları daha da yükselecek mi iki neden var ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Katıldığı düğünde koronavirüs bulaşan cami imamı ve ailesi tedavi altında
Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Çeşme kaymakamı neden görevden alındı yerine kim geldi?
Orman yangınlarının önüne geçecek ateşsiz mangallar ilk kez Ümraniye Millet Bahçesi’nde hizmette
Hacı Ahmet Kara kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Üstün Asutay oğlu kimdir Mert Asutay kaç yaşında?
Yorumlar