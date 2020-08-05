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Adıyaman Valisi uyardı: Lütfen bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın

ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, kentte koronavirüs vaka sayılarında hızlı bir artışın söz konusu olduğunu belirterek, "Lütfen bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın" çağrısı yaptı.

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada kentteki vaka sayılarında artış olduğuna dikkati çekti.

Kurallara uyulması çağrısında bulunan Vali Çuhadar, "İlimizde alınan bütün tedbirlere rağmen ne yazık ki Kovid-19 vaka sayısında hızlı bir artış seyri söz konusudur. Sizlerden istirhamımız maske, mesafe, ve hijyen kurallarına titizlikle uymanızdır." ifadelerini kullandı.

"Lütfen bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın"

"Artık maskenizi gözlüğünüz, cüzdanınız, mendiliniz hatta bir giyim eşyanız gibi görüp benimsemeniz gerekiyor." diyen Vali Çuhadar, sözlerini şöyle tamamladı:

Maskenizi toplu ortamlara, umumu açık yerlere giriş pasaportu olarak görün, kullanacağınız maske hem sizin hem de çevrenizin sağlığını koruyan elimizdeki vazgeçilmez en önemli unsurdur. Lütfen bizi maske kullanımı ihlali nedeniyle daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın. Hepinizin sağlıklı kalması bizim için en değerli ödül olacaktır.

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