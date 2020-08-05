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Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiası! Göç İdaresi'nden İYİ Partili Özdağ'a yanıt

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın paylaştığı 'Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor' haberiyle ilgili açıklama yaptı.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın bir internet sitesinin haberini Twitter'dan "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" ifadesiyle paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ücretleri ödemekle yükümlüler

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce, Suriyelilerin sahip oldukları araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi (MTV), muayene ücreti gibi ücretleri ödemekle yükümlü olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sayın Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu her türlü MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Haber kaynağının bilgisi doğru değildir.

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