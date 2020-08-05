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Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Lübnan’a yardım gönderimi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Lübnan’a gönderilecek yardımın detaylarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün meydana gelen patlamayı hatırlatan Aksoy, “Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edildiğini bildiren Aksoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir. Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini aktardı.

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