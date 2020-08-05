Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, koronavirüs salgınının kentteki durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Hasta sayımız yüksek" diyen Koç, "Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez" ifadelerini kullandı.

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Konya Şehir Hastanesi'nde bu sabah itibarıyla acil ve poliklinik alanında hizmet verilmeye başlandı. Konya İl Sağlık Müdürü Koç, il dışından Konya'ya hasta getirildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Sağlık Müdürü Koç, şunları söyledi: 5 Ağustos itibarıyla Konya Şehir Hastanemizde acil ve polikliniklerimizde hasta kabulüne başlamış bulunuyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun süredir beklediğimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayali olan hastanemizi Konya’da da açmaktan çok mutluyuz. İnşallah 838 yataklı ilk etabıyla hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağı tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz.

"Bütün polikliniklerimiz hizmete başlamıştır"

"Yoğun bir süreçten geçiyoruz." diyen Koç, şöyle konuştu: En kısa sürede bu hafta itibarıyla da yataklı servislerimiz yoğun bakımlarımızda taşıma işlemlerini tamamlayacağız. Kademeli olarak hastalarımızı mağdur etmeden konforlu bir şekilde taşıma işlemini bu hafta sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bütün polikliniklerimiz hizmete başlamıştır. Bu hafta randevu ile değil hastanemize gelen hastalarımızı kabul edeceğiz. Pazartesiden itibaren MHRS sistemi ile randevu sistemimiz başlayacaktır. Yani vatandaşlarımız bugünden itibaren randevularını alabilirler.

"Pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz"

Pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz Konya olarak. Bu nedenle de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet devam edecek. Yine orada acil hizmetleri ve yatak yoğunluğu açısından ve elektif dediğimiz Kovid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından Şehir Hastanemiz büyük bir yükü kaldıracaktır. Burada bu hafta itibarıyla inşallah ameliyatlarımız da başlayacak. O nedenle Konya koronavirüsle ilgili yoğun bir dönem yaşıyor ancak diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece Kovid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez Konya Şehir Hastanesi olacaktır.

"Yer yok diye bir şey yok"

Yatak ve yoğum bakım yoğunluğumuz var ama 'yer yok' diye bir şey yok. Şu anda bayram itibarıyla da ekiplerimizle devamlı olarak irtibat halindeyim. 'Hiçbir hasta hiçbir hastanede mağdur oldu' yatırılamadı' diye bir durum olmadı. Pandemiyi güzel bir şekilde yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim.

Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez.

O nedenle dikkatli olmalıyız. Bizim şu anda yatak, yoğum bakım sorunumuz yok. Şehir Hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse diğer hastanelerimiz de en kısa sürede normale dönecektir" diye konuştu.

"İl dışından hasta gelmiyor"

Kesinlikle başka bir ilden otobüslerle özel araçlarla hasta transferi yoktur. Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi veya sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bütün hastalarımız maalesef Konya’dandır. Bunu da üzülerek belirtiyorum. Sadece Konya’dan hasta sayımız yüksektir ama inşallah Konyalılarımızın duyarlılığıyla sayın valimizin başkanlığındaki kriz yönetimi gayet güzel bir şekilde işi götürüyor ve şu an hiçbir mağduriyet yaşanmıyor. Umarız ne kısa sürede bu pandemi sürecini Konya’da en diplere indiririz. Bunun için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var.