ABD potansiyel koronavirüs aşısı için 1 milyar dolar ödeyecek
ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı potansiyel aşı geliştiren şirketlerden biri olan Johnson & Johnson (JNJ.N), hükumetin 100 milyon doz aşı karşılığında kendilerine 1 milyar doların üzerinde bir ödeme yapacağını açıkladı.
200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 705 bini geçerken, salgının merkez üssü ABD aşı yatırımlarını artıyor.
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Reuters’ta yer alan habere göre; ABD hükumeti, ülkede potansiyel koronavirüs aşısı geliştiren şirketlerden biri olan Johnson & Johnson’a (JNJ.N) 100 milyon doz aşı karşılığında bir milyar doların üzerinde ödeme yapacak.
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Şirket, üçüncü aşama klinik deneylerinin ardından aşının Amerikan Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) acil onay alması halinde ülke genelinde dağıtıma başlayacağını açıkladı.
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Söz konusu aşı, şu anda ABD ve Belçika’da sağlıklı gönüller üzerinde birinci klinik aşamada test ediliyor.
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