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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör resmen Erol Bulut oldu

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, futbol takımının yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu resmen açıkladı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından uzun bir süredir boş olan teknik direktörlük koltuğu nihayet doldu. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten, "Yuvana hoş geldin Erol Bulut" başlığıyla yapılan açıklamada, "25 yıl önce çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995-1996 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, futbol A takımımızın teknik direktörü olarak camiamıza geri dönüyor" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 1995-1999 yılları arasında forma giyen ve 136 maçta 11 gol attıktan sonra kariyerine başka takımlarda devam eden Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımın başına bu sefer teknik direktör olarak döndüğü belirtilerek, "Fenerbahçe ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam" görüşlerine yer verildi.

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