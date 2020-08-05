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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddialara isyan etti

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da sağlık kuruluşlarındaki doluluk oranlarını paylaşarak, "Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız iddialara isyan etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında da "Kovid-19'a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun" uyarısında bulundu.

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