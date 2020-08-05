MHP'li Yalçın'dan Adil Gür'e sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Adil Gür'ün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleriyle ilgili değerlendirmesine tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Adil Gür'ün MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine twitter'dan cevap verdi.

Devlet Bahçeli'nin siyasete yön veren ustaca çıkışlarının Adil Gür gibi isimleri rahatsız ettiğini söyleyen Yalçın, Bahçeli'nin siyasi hamlelerinin bazı kesimlerin hesabını bozduğunu ifade etti.

İşte Yalçın'ın Adil Gür ile ilgili o sözleri;

1-MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasete yön veren ustaca çıkışları, algı yönetimi metotları üzerinden geçimini sağlayan Adil Gür gibi şark kurnazı kamuoyu araştırmacılarını rahatsız etmektedir.

2-Çünkü Devlet Bahçeli, algı yönetimi sonuçlarını değiştirebilecek siyasi hamleler yaparak politika mühendisliğine soyunan bu gibi çorbacıların hesaplarını bozmaktadır.

3(son)-Bu nevinden âdemlerin MHP tipi şiddetli karın ağrılarının sebebi budur. MHP; küçük ve yanlış hesapları ters yüz etmeye, kirli oyunları bozmaya devam edecektir. Siyasi parti ve liderlere ayar vermeye çalışan A.Gür haddini bilmelidir.