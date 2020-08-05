BIST 1.092
DOLAR 7,05
EURO 8,34
ALTIN 461,74
HABER /  MHP
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

MHP'li Yalçın'dan Adil Gür'e sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Adil Gür'ün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleriyle ilgili değerlendirmesine tepki gösterdi.

Abone ol

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Adil Gür'ün MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine twitter'dan cevap verdi.

Devlet Bahçeli'nin siyasete yön veren ustaca çıkışlarının Adil Gür gibi isimleri rahatsız ettiğini söyleyen Yalçın, Bahçeli'nin siyasi hamlelerinin bazı kesimlerin hesabını bozduğunu ifade etti.

İşte Yalçın'ın Adil Gür ile ilgili o sözleri;

1-MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasete yön veren ustaca çıkışları, algı yönetimi metotları üzerinden geçimini sağlayan Adil Gür gibi şark kurnazı kamuoyu araştırmacılarını rahatsız etmektedir.

2-Çünkü Devlet Bahçeli, algı yönetimi sonuçlarını değiştirebilecek siyasi hamleler yaparak politika mühendisliğine soyunan bu gibi çorbacıların hesaplarını bozmaktadır.

3(son)-Bu nevinden âdemlerin MHP tipi şiddetli karın ağrılarının sebebi budur. MHP; küçük ve yanlış hesapları ters yüz etmeye, kirli oyunları bozmaya devam edecektir. Siyasi parti ve liderlere ayar vermeye çalışan A.Gür haddini bilmelidir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan o tartışmalara son noktayı koydu!
Kopenhag Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
5 Ağustos koronavirüs sayısında kritik eşik aşıldı! Fahrettin Koca açıkladı
Cemal Enginyurt MHP'den ihracını anlattı
Antalya'daki baskında dehşet veren ifade!
MSB duyurdu! Türkiye'den Beyrut'a yardım eli
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddialara isyan etti
Somer Şef çocukları kaç tane kızı ve oğlunun annesi kimdir?
Masterchef Duygu nereli yaşı kaç instagram hesabı nedir?
Arda Turan resmen Galatasaray'da
Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiası! Göç İdaresi'nden İYİ Partili Özdağ'a yanıt
Serhat Doğramacı kimdir yaşı kaç Masterchef Serhat nişanlısı
Yorumlar