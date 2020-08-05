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Muharrem İnce'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bölücü olan kim?

Yeni parti kurmaya hazırlandığı için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından bölücülükle suçlanan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt verdi.

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Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, hakkındaki iddialara ilişkin büyük bir sessizlik içerisindeydi. Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçiren Muharrem İnce, İstanbul'a gelerek yeni parti çalışmaları için düğmeye bastı. Yeni parti çalışmalarının basına yansıması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından bölücülükle suçlanan Muharrem İnce, ilk kez açıklama yaptı.

"Bölücü olan kim?"

Twitter hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Muharrem İnce, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" diye sordu.

"Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kurultayında önümüzdeki genel seçimleri işaret ederek, "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun dost olarak tanımladığı partiler arasında İyi Parti, Saadet Partisi, HDP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi var.

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