Muharrem İnce'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bölücü olan kim?

Yeni parti kurmaya hazırlandığı için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından bölücülükle suçlanan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt verdi.

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Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, hakkındaki iddialara ilişkin büyük bir sessizlik içerisindeydi. Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçiren Muharrem İnce, İstanbul'a gelerek yeni parti çalışmaları için düğmeye bastı. Yeni parti çalışmalarının basına yansıması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından bölücülükle suçlanan Muharrem İnce, ilk kez açıklama yaptı.

"Bölücü olan kim?"

Twitter hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Muharrem İnce, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" diye sordu.

Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim? — Muharrem İNCE (@vekilince) August 5, 2020