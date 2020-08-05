Kopenhag Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. İlk maçı 1-0 kazanan Okan Buruk'un ekibi 90 dakika boyunca sahada varlık gösteremedi. Danimarka ekibinin rahat şekilde turu geçmesi Türk futbolseverleri adeta şaşkına çevirdi.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk maçı 1-0 kazandığı Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak Avrupa macerasına nokta koydu.

Parken'deki maçın 4. dakikasında ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu.

Kopenhag, karşılaşmanın 53. dakikasında Jonas Older Wind'ın penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Maçın 62. dakikasında ilk iki golü atan Jonas Older Wind'un asistinde topu ağlara gönderen Rasmus Falk skoru 3-0 yaptı.

Kopenhag, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Başakşehir'in elenmesinin ardından da Avrupa'da temsilcimiz kalmadı.

Maçtan önemli dakikalar

4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı. Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Mehmet Topal'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top sonrasında hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Wind, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

62. dakikada Kopenhag 3. golünü buldu. Ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında Falk kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden sağ ayağının içiyle sert vurdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

85. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu ceza sahası içinde kontrol eden Edin Visca, dönerek çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma, Kopenhag'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kopenhag: 3 - 0 :Başakşehir

Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen (Dk. 69 Bengtsson), Mudrazija (Dk. 54 Stage), Zeca, Pep Biel (Dk. 84 Oviedo), Wind, Falk (Dk. 84 Bartolec), Kaufmann (Dk. 54 Daramy)

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 54 Aleksic), Mahmut Tekdemir (Dk. 54 Elia), İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Berkay Özcan), Visca, Crivelli (Dk. 79 Gulbrandsen), Demba Ba

Goller: Dk. 4 ve 53 (Penaltıdan) Wind, Dk. 62 Falk (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 83 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Bartolec (Kopenhag)