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Facebook ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımını sildi

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı. 

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Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı. 

Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Kovid-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı. 

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Kovid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir." ifadesini kullandı. 

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