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Muğla'da kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü 3 yaralı

Anadolu Ajansı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan lüks cipin demir toteme çarpması sonucu, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Berkant Gürleyen'in (25) kullandığı 67 AB 700 plakalı cip, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüjü aşarak yol kenarındaki demir tabelaya çarpıp durdu. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle motor bölümünden dumanlar yükselen cip, çevredekilerin yangın tüpüyle yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Gürleyen ve cipteki Berat Aydın (26) hayatını kaybetti. Yaralanan araçtakilerden Alper Bahadır, Metin Kukul ve Sefa Çakal ise olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri aldı. 

Öte yandan kazaya karışan cipin kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

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