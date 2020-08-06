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İddialar sosyal medyada hızla yayıldı İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı yönünde sosyal medyada dolaşıma sokulan genelgenin sahte olduğunu açıkladı.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı yönünde Twitter'da yer alan genelge, uzun süre sosyal medyada gündem oldu.

Genelgede, "07.08.2020 tarihi saat 24.00 ile 09.08.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır" ifadeleri yer aldı. Söz konusu iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Sahte belgelere itibar etmeyin

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayansahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur." ifadelerini kullandı.

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