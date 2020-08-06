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Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem'den yeni yasa açıklaması! Devlet başa kuzgun leşe

Elektrikli scooter kiralama uygulaması Martı'nın CEO’su Oğuz Alper Öktem, Youtube’da konuk olduğu bir programda elektrikli scooter’larla ilgili düzenleme yapılmasına yönelik “Biz devlete baba gözüyle bakan insanlarız. En iyisini devlet bilir” açıklamasında bulundu.

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Youtube’dan yayınlanan ‘capslock’ kanalına konuşan elektrikli scooter kiralama uygulaması Martı’nın CEO’su Alper Öktem, şu ifadeleri kullandı:

“Arabayla da ters yönden gitsen ceza yersin. Bu çok normal bir şey. Sonuçta trafiğin bir kuralı var. Ama bu konuyla alakalı bir regülasyon geliyor.

Bizim burada vatanını seven her Türk iş adamı gibi dememiz gereken şey: Devlet başa, kuzgun leşe. Devlet başımızda olduğu sürece sıkıntı olmaz.

Bu regülasyon gelecek ve devlet ne derse, biz istihdam yaratmak ve bu ülkeye faydalı olmak için elimizden geleni yapıyor olacağız. Benim bu konuda söyleyeceğim temel şey şudur: Devlet ne derse odur. Biz naçizane haddimize düşmeyerek, eğer sorarlarsa sektörümüz için doğru olduğuna inandığımız şeyleri söyleriz. Onun dışında da karar oranındır. Biz devlete baba gözüyle bakan insanlarız. En iyisini devlet bilir. Devletimiz ne derse, biz de onun bir sonucu olarak yine istihdam yaratmaya, işimizi yapmaya, teknoloji yaratmaya, ülkeye yatırım getirmeye ve dolar sokmaya devam ederiz.”

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