BIST 1.092
DOLAR 7,07
EURO 8,46
ALTIN 464,86
HABER /  YEREL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Kocaeli'de zincirleme kazada ölüm kaçınılmaz oldu

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de TIR'ın çarptığı kamyonet, bir başka kamyonet ile otomobile çarptı. Çarpışmada TIR'ın çarptığı kamyonetteki 2 kişiden 1'i olan Serhat Bilgiç, sıkıştığı yerde can verdi.

Abone ol

Kaza, gece saatlerinde, TEM yolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde trafiğin aniden durması sonucu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 DK 878 plakalı TIR, önünde ilerleyen Ali Bilgiç'in kullandığı 34 BP 1911 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet önündeki Hidayet Turna yönetimindeki 05 EA 530 plakalı kamyona, kamyon ise önündeki Erol Ün'ün kullandığı 34 EVP 35 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, TIR ile kamyon arasındaki kamyonetin içinde sıkışan sürücü Ali Bilgiç ile Emine Bilgiç’i araçtan çıkardı. Kamyonette bulunan Serhat Bilgiç'in (27) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ali Bilgiç ve Emine Bilgiç, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Serhat Bilgiç’in cesedi morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönüne ulaşım emniyet şeridinden sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu! Antalya'da dehşet Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o iddiaya isyan etti: Tövbe olur mu öyle şey
Sokağa çıkma yasağı geri geliyor! Karantinaya uymayana hapis
Ahmet Hakan sıraladı! Bahçeli, Akşener’e neden ‘Eve dön’ dedi?
Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçları İsmail Saymaz canlı yayında paylaştı
Beyrut'taki patlamayla ilgili alçak sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İddialar sosyal medyada hızla yayıldı İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce başkente ofis açıyor iddiası! İlk davet CHP’li ‘küskünler’e
Duygu Acarsoy kimdir yaşı kaç Masterchef Duygu evli mi eşi kim?
Antalya'da güvenlik görevlisi iş arkadaşını mermilerin hedefi yaptı
Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem'den yeni yasa açıklaması! Devlet başa kuzgun leşe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı
Beyrut'taki patlamaya ilişkin yeni görüntü videoyu çeken öldü mü?
Yorumlar