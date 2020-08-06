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Muharrem İnce başkente ofis açıyor iddiası! İlk davet CHP’li ‘küskünler’e

Yeni parti kuracağı konuşulan eski CHP Yalova milletvekili ve partinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Ankara Yaşamkent’te ofis açacağı iddiası gündemin üst sıralarına yerleşti.

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İnce’nin Yaşamkent’in yanı sıra genel başkan adaylığı sırasında kullandığı Çankaya semtindeki çalışma ofisinden de yararlanacağı konuşuluyor.

İlk davet CHP'li 'küskünler'e

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre CHP'li İnce, ilk davetini som kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP’li ‘küskün’ isimleri yapacağı öne sürüldü.

'Partiyi bölüyor' eleştirileri

İnce, ‘partiyi bölüyor' eleştirilerine "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" sözleriyle yanıt vermişti.

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