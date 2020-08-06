8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu! Antalya'da dehşet

Seyit Taha Y.'nin ailesinin olay yerinin yakınında oturduğu, baba Osman Y.'nin şoförlük yaptığı öğrenildi. Öte yandan komşuları tarafından S.Y.'nin psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle kıskançlık yaşadığı öne sürüldü.