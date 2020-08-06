BIST 1.092
DOLAR 7,07
EURO 8,45
ALTIN 465,26
HABER /  GÜNCEL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza

ESENYURT'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.12 yolcu yerine 36 yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza kesildi.

Abone ol

Esenyurt'ta gün boyu çeşitli yerlerde sürdürülecek denetimler trafikte başladı. Bu sabah erken saatlerde ilçenin farklı noktalarında oluşturulan denetim noktalarında toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak sosyal mesafe ve maske kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Belirlenenden fazla yolcu alan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, ayaktaki fazla yolcular araçlardan indirildi. Esenyurt'ta durdurulan bir minibüste belirlenenden fazla yolcu taşındığı tespit edildi. 12 olması gereken yolcu sayısının 36 olması nedeniyle minibüs şoförüne ceza kesildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o iddiaya isyan etti: Tövbe olur mu öyle şey
Sokağa çıkma yasağı geri geliyor! Karantinaya uymayana hapis
Ahmet Hakan sıraladı! Bahçeli, Akşener’e neden ‘Eve dön’ dedi?
Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçları İsmail Saymaz canlı yayında paylaştı
Beyrut'taki patlamayla ilgili alçak sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İddialar sosyal medyada hızla yayıldı İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de zincirleme kazada ölüm kaçınılmaz oldu
Muharrem İnce başkente ofis açıyor iddiası! İlk davet CHP’li ‘küskünler’e
Duygu Acarsoy kimdir yaşı kaç Masterchef Duygu evli mi eşi kim?
Antalya'da güvenlik görevlisi iş arkadaşını mermilerin hedefi yaptı
Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem'den yeni yasa açıklaması! Devlet başa kuzgun leşe
Tuğba Ekinci sınırları aştı kalça fotoğrafı paylaşımıyla pes dedirtti
Yorumlar 1 yorum