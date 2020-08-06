Bartın'da bir köy karantinaya alındı
Bartın'ın Ulus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantina altına alındı.Abone ol
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünde bir nişan sonrası Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmalarıyla koronavirüs vakalarının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.