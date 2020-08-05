Yeşim Salkım Murat Övünç'e ne dedi olay mahkemeye gidiyor

Yeşim Salkım ve Murat Övünç arasında çıkan tartışma tam gaz devam ediyor. Yeşim Salkım, Murat Övünç'ün kadınlar hakkındaki tepki çeken sözlerini yayınlamış Murat Övünç ise bunun üzerine Yeşim Salkım'a cephe almış ve ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürler etmişti. Peki ama Yeşim Salkım ve Murat Övünç arasında neler oldu?

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Yeşim Salkım ve sosyal medya fenomeni Murat Övünç arasındaki söz düellosu mahkeme taşınıyor. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç sahneden şarkıcı Yeşim Salkım'a açıkça cinsiyetçi küfür etti. Murat Övüç'ün videosunu paylaşan Yeşim Salkım "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular" ifadeleriyle tepki gösterdi. Murat Övüç'ün Yeşim Salkım hakkındaki çirkin ifadeleri sosyal medyada da tepki topladı. Salkım, daha sonra yaptığı paylaşımla kendisine küfür eden Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını açıkladı.

Murat Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, “Bir tane şarkıcı var o… Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Bütün mağdur kadınların yanındayım. Seni o…” diyerek açıkça Yeşim Salkım’a küfür etti.

Aynı küfrü art arda kullanan Övüç’e Yeşim Salkım’dan tepki geldi. Övünç, Salkım’a küfrederken orada bulunan dinleyicilerin gülmesi ise tepkilere neden oldu.

“KEŞKE AĞZINDAN ÇIKANI DUYSAN”

Murat Övüç’ün kendisine küfür ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Salkım, “Yorum sizin… ‘Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım’ diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü. Senin gibileri yok oldular; yazık sana” dedi.

MAHKEMEYE VERDİ

Yeşim Salkım, bu yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve Övüç hakkında kendisine ettiği küfür nedeniyle dava açacağını duyurdu.

YEŞİM SALKIM VE MURAT ÖVÜÇ ARASINDA NE OLMUŞTU?

Murat Övüç’ün Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan videosunda kadınlar hakkında, “Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular. Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…” sözlerine Yeşim Salkım’dan tepki gelmişti.

Salkım, Övünç’e bu sözlerine “Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız. ‘Kadın erkeğin bir adım gerisindedir’ gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi maalesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin” ifadeleriyle eleştirmişti.