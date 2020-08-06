Emre Belözoğlu Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerini bitirdi

Fenerbahçe harcama limitine rağmen transfer bombalarını patlattı! Emre Belözoğlu futbolcuları arayıp hepsininin işini bitirdi.

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Bilindiği gibi Fenerbahçe’nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray’dan 220 milyon, Beşiktaş’tan 120 milyon TL az olması sarı lacivertlilerin önümüzdeki sezon transfer yapmasına engel bir durum oluşturuyordu.

Ligi 6. sırada bitiren Galatasaray yüzde 15’lik sapma oranıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL, Beşiktaş 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe 177 milyon 573 bin 89 TL, son şampiyon Başakşehir 170 milyon 654 bin 928 TL, lig ikincisi Trabzon ise 152 milyon 395 bin 425 TL harcayabilecekti.

İlk Erol Bulut açıklandı

Ancak sarı lacivertli ekip TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek bu karara rağmen adeta gözünü kararttı ve dün itibarıyla bombaları tek tek patlattı. Fenerbahçe ilk olarak Erol Bulut'un takımın başına getirildiğini 'Yuvana Hoş Geldin' mesajıyla duyurdu.

Tek günde bitirdi

Fenerbahçe akşam saatlerinde resmi hesaptan pimi çekilmiş bomba emojisi paylaşmıştı. Herkes bu transferin Mert Hakan olacağını düşünüyordu. Belirlenen harcama limitine rağmen transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, taraftarı heyecanlandıracak flaş transferleri adeta tek günde bitirdi.

Mert Hakan Yandaş

Sarı lacivertli ekip ilk olarak Galatasaray'ın elinde kaptığı Mert Hakan Yandaş'ı resmi olarak duyuracak. 4 yıllık sözleşme imzalanan orta saha oyuncusu bu sezonla birlikte Fenerbahçe formasını terletecek.

Gökhan Gönül

Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini bir süredir değerlendiren Gökhan Gönül, transfer kararını verdi. TRT Spor'da yer alan haberde; Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlılarla anlaşamayan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı kaydedildi. 7 Ağustos'ta tatilden dönecek olan Gökhan Gönül'ün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

"Yarım kalan hikayeler, yarım kalan aşklar gibidir"

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Hatice Gönül'ün paylaşımında "Yarım kalan hikayeler, yarım kalan aşklar gibidir" ifadeleri yer aldı.

Filip Novak

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten Filip Novak, Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın. Sarı-lacivertlilerin, Çekyalı sol bek ile son pürüzleri giderdikten sonra sözleşme imzalayacak.

Caner Erkin ikna edildi

Caner Erkin'in son olarak Galatasaray'a yakın olduğu iddia ediliyordu. Fakat tatildeki Emre Belözoğlu, Caner Erkin'le bir görüşme daha gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, Caner Erkin'le görüşerek kendisini ikna etti.