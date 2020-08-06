Sergen Yalçın Fenerbahçeli yıldızla anlaştı! Yılın takası gerçekleşiyor
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Ozan Tufan-Adem Ljajic takasında önemli bir noktaya geldiği iddia edildi. Transferde küçük pürüzler var. İşte tüm detaylar...
Harcama limiti konusunda çıkmaza giren Fenerbahçe, Vedat Muriç'i satmayı düşünüyor. Lazio, Kosovalı golcü için 18 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe ise 21 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya indi.
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Beşiktaş kanat transferi için Ukrayna'ya yöneldi. Kartal, Shakhtar Donetsk'ten Wellington Nem'i gündemine aldı.
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Adı Galatasaray'la da anılan Semih Kaya için Göztepe harekete geçti. İzmir ekibi, Sparta Prag ile sözleşmesi biten deneyimli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.
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Galatasaray, Jean Michael Seri'yi bir sezon daha kiralamak isterken Fulham'ın Premier Lig'e yükselmesi nedeniyle transfer zora girdi.
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