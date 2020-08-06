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Alanyaspor’un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu

Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut’tan boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.

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Erol Bulut’un ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Alanyaspor, Çağdaş Atan’ı takımın başına getirdi.

Alanya’da bulunan Çağdaş Atan ve Alanyasporlu yöneticiler, bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Genç teknik adamın, yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Çağdaş Atan daha önce Sergen Yalçın’ın yardımcısı olarak Alanyaspor’da görev almıştı.

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