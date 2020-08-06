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Türkiye’den Arjantin’e koronavirüs desteği

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında Arjantin'e gönderdiği tıbbi yardım, yetkililer tarafından kabul edildi.

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Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türkiye’den gönderilen 20 bin cerrahi maskeyi Buenos Aires eyaletinin başkenti La Plata şehrindeki El Dique Hastanesi yetkililerine ulaştırdı.

Büyükelçi Altay, maskelerin hastaneye teslimi öncesinde Buenos Aires eyaleti Kabine Şefi Carlos Bianco ile bir araya geldi.

Altay, maskelerin teslimi sırasında yaptığı konuşmada, salgının küresel çözüme ihtiyacı olan bir sorun olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ile Arjantin arasındaki fiziki mesafe çok büyük olabilir ama kalplerimiz sizlerle. Verdiğiniz mücadeleyi destekliyoruz. Bu kapsamda yapabileceğimiz daha fazla şeyler varsa onları da yapmaktan mutluluk duyacağız." dedi.

Buenos Aires eyaleti Uluslararası İlişkiler Müsteşarı Victoria Anadon da iki ülke arasındaki dayanışmaya değinerek, yardım dolayısıyla Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Salgının son günlerde en yüksek seviyelerine ulaştığı Arjantin'de 4 bin 9 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 213 bin 535 kişide görüldü.

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