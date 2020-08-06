Altın, rekor sonrası teşvik beklentileriyle sakin

Altın fiyatları, rekor seviyeye yükselmesi sonrası dikkatlerin ABD'de yeni mali teşvik paketine ilişkin gelişmelere çevrilmesiyle sakin seyretti.

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Altın fiyatları, rekor seviyeye ulaştıktan sonra, yatırımcıların dikkatlerini potansiyel yeni teşviklere, karışık gelen ABD verilerine ve koronavirüs aşısına ilişkin umut verici gelişmelere çevirmesi sonrası sakin bir seyir izledi.

ABD'de ADP research Institute'un açıkladığı verilere göre, özel sektör istihdamındaki artışlar Temmuz ayında yavaşladı. Bu durum, koronavirüs pandemisindeki artışın işgücü piyasasını ve ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilediğini işaret ediyor. ABD'de hizmet sektörü Temmuz ayında Şubat 2019'dan bu yana en hızlı genişlemesini gerçekleştirdi. Virüs cephesinde, Novavax Inc.'nin hisseleri, Kovid-19 için deneysel aşısının ilk sonuçlarının pozitif olmasından dolayı sıçrama yaptı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Spot altın Çarşamba günü ons başına 2,055.79 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 0.3 yükselerek Singapur saati ile 12:00'de 2,043.15 dolara geldi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 düştü ve 2018'den bu yana en düşük seviyesi yakınlarında seyrediyor.

Analistler durumu değerlendirdi

Macquarie Wealth Management analistleri, "Altın, dolardaki zayıflık ve ABD reel faizlerinde süregelen düşüşten faydalanmaya devam ediyor. Ancak bu destekleyici faktörlere karşın, altın çapraz-varlık bazında değerli gözüküyor ve bizim 'adil değer' tahminlerimizin 150-200 dolar üzerinde işlem görüyoır," dedi ve "Bu beklediğimiz bir aşırı hareketti ve ivme fiyatları daha da yukarı taşırsa, keskin düzeltme riski artar. Dikkatler, istihdam piyasasasının son durumunu görmek için, Perşembe günkü ABD işsizlik maaşı başvuruları ve Cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrilecek" şeklinde görüş bildirdi.