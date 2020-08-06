Okullar ne zaman açılıyor 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi

Okullar ne zaman açılacak araştırması öğrenci ve velilerin gündeminde. Ziya Selçuk okulların açılış tarihi açıkladı. Tüm koronavirüs tedbirlerini aldık diyen MEB'e göre okullar 31 Ağustos pazartesi günü açılıyor. 1. ara tatil 16-20 Kasım arasında ikinci ara tatil ise 12-16 Nisan arasında yapılacak. 2020-2021 eğitim yılı yarıyıl tatili ise 25 Şubat-5 Şubat arasında yapılacak

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Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Koronaviüs nedeniyle mart ayından beri uzaktan eğitim alan öğrenciler okula ne zaman başlayacak, 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konuyla ilgili son dakika gelişmeler haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle okullar mart ayında kapanmış ve öğrenciler eğitimlerini online olarak yapmıştı. Yeni eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yayınlanan takvime göre okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.

DÖNEM 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Genelgede 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği ifade edildi.

MEB 2020-2021 EĞİTİM TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

* 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan ‘Eğitim Programı' ile başlayacaktır.

* Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.