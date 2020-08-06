Süper Lig şampiyonuna Şampiyonlar Ligi şoku

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in elenmesinin ardından Süper Lig'de şampiyonun, 2021-2022 sezonunda Devler Ligi'nde ön eleme oynayacak.

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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa'da yoluna devam eden takımı kalmamış oldu. Türkiye böylece, sezonu 33.600 UEFA ülke puanıyla ve 11. sırada kapattı.

2020/21 sezonunda Türkiye'de şampiyon olacak takım, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkını kaybetmiş oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi kurallarına göre, sıralamada ilk 10'da yer alan ülkelerin takımları direkt olarak gruplara katılabiliyor.

Bir ihtimal daha var

Süper Lig'in şampiyonu, 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım için başka şartları arayacak. 2020/21 sezonunda Türkiye'nin üstünde yer alan 10 ülkeden birinin temsilcisi, hem liginde Şampiyonlar Ligi katılım hakkı alır hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Süper Lig şampiyonu direkt olarak gruplara kalacak.

İlk 10 ülkenin sıralaması

Bu 10 ülke ise İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Rusya, Belçika, Hollanda ve Ukrayna. Şampiyonlar Ligi'nin son 30 sezonunda şampiyon, bu 10 ülkeden çıktı. Bu 10 ülkeden çıkmayan son şampiyon ise 1990/91 sezonunda Kızılyıldız'dı.