BIST 1.090
DOLAR 7,14
EURO 8,49
ALTIN 468,01
HABER /  HDP
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

HDP Çivril İlçe Başkanı Murat Gönen gözaltına alındı

HDP Çivril İlçe Başkanı Murat Gönen'in polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Murat Gönen hakkında dolandırıcılık ve yağma suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Abone ol

Geçen yıl HDP Genel Merkezi tarafından Çivril HDP İlçe Başkanlığı görevine getirilen Murat Gönen polis tarafından gözaltına alındı.

Hakkında 'yağma ve dolandırıcılık' suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtilen Murat Gönen'in polisteki ifadesinden sonra mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

Murat Gönen, 2019 yılının son günlerinde devam eden bir soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerini bitirdi
Konya'da yüz yüze telafi eğitimi ertelendi! Açık olan özel kurslar kapandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o iddiaya isyan etti: Tövbe olur mu öyle şey
Muharrem İnce başkente ofis açıyor iddiası! İlk davet CHP’li ‘küskünler’e
Sokağa çıkma yasağı geri geliyor! Karantinaya uymayana hapis
Ahmet Hakan sıraladı! Bahçeli, Akşener’e neden ‘Eve dön’ dedi?
ÖNCEKİ HABERLER
Altın, rekor sonrası teşvik beklentileriyle sakin
Korona aşısı için tarih verildi: 2021 bahar ayında hazırlanmış olabilir
Okullar ne zaman açılıyor 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi
Covid-19 vaka sayısı tırmandı Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Okullar için 4 plan
Okan Buruk'tan maç sonrası değerlendirme: Sorumlusu benim
Mehmet Yalçınkaya MasterChef Türkiye'de sinirden deliye döndü cezayı kesti
Yorumlar 3 yorum