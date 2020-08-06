HDP Çivril İlçe Başkanı Murat Gönen gözaltına alındı
HDP Çivril İlçe Başkanı Murat Gönen'in polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Murat Gönen hakkında dolandırıcılık ve yağma suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.Abone ol
Geçen yıl HDP Genel Merkezi tarafından Çivril HDP İlçe Başkanlığı görevine getirilen Murat Gönen polis tarafından gözaltına alındı.
Hakkında 'yağma ve dolandırıcılık' suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtilen Murat Gönen'in polisteki ifadesinden sonra mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
Murat Gönen, 2019 yılının son günlerinde devam eden bir soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.