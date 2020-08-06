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2020-YKS tercihleri başladı! Tercih işlemleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 27 Temmuz'da açıklanmıştı. Üniversite adayları, YKS tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden, “Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim” notuyla yaptığı paylaşımla 2020-YKS tercih işlemlerinin bugün başladığını ve tercihlerin 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında “ais.osym.gov.tr” sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini bildirdi.

En fazla 24 üniversite programı
ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda puan türlerine göre tüm üniversitelerin, bölümlerinin kontenjan ve taban-tavan puanları yer alıyor. Tercih yapacak adaylar, kılavuzda yer alan puan ve sıralama bilgilerinden yararlanarak üniversite tercihlerini sıralayacaklar. YKS'de adaylar en fazla 24 üniversite programına tercih yapabilecek.

Tercih işlemleri nasıl yapılır?
2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercihlerini kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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