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Metiner sert çıktı: Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz?

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, KADEM'E yönelik eleştirilere sert çıktı. Metiner, "Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz; KADEM düşmanımız mı bizim?" diye sordu.

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Eski AK Parti milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Başkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği'ne yönelik eleştirilere, "Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz; KADEM düşmanımız mı bizim?" sözleriyle tepki gösterdi.

"Malum zevat o gün neredeydi?"

"O günlerde bu sözleşmeyi eleştiren hiç kimsenin varlığını hatırlamıyorum. Ne öncesinde ne mecliste kabul edilirken." diyen Metiner, "Bugün sözleşme karşıtlığını şahsi kahramanlığa veya Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a karşı bir tür güç gösterisine dönüştürmek isteyen malum zevat o gün neredeydi?" ifadeleriyle isim vermeden Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ı eleştirdi. 

"Erdoğan’ın/Ak Parti’nin sonu olur' noktasına taşıyorlar"

Metiner, "Aradan dokuz yıl geçtikten sonra kızılca kıyamet kopartıyorlar. En fenası işi 'Erdoğan’ın/Ak Parti’nin sonu olur. Oy-moy yok!' noktasına taşıyorlar? sözleriyle ise Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan'a yüklendi.

"Kime kılıç gösteriyorsunuz?"

Metiner, "Allah’ın ayetlerini birbirimize karşı silah olarak kullanmak din jandarmalığından öte bir anlam taşımaz. Hem fikir özgürlüğünden bahsedeceksiniz hem Allah’ın ayetlerine uygun doğru düşünen yegane insanlar olduğunuz algısı oluşturacaksınız, nedir bu yaptığınız şey Allah aşkına! Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz? Yeni bir Sıffin savaşı çıkartmak değilse niyetiniz lütfen üslubunuza dikkat edin. Sadece siz bu dinin sahibi değilsiniz. Jandarması hiç değilsiniz. Eleştirdiğiniz kardeşleriniz de en az sizin kadar sözünü ettiğiniz konularda hassasiyet sahibidirler. Hele Cumhurbaşkanı Erdoğan bin kat daha duyarlıdır." düşüncesini dile getirdi. 

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