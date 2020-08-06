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'Koronavirüs nedeniyle hastaneler dolu' iddiası! Sağlık Bakanı Koca yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Hastanelerin koronavirüs servislerinin dolu olduğu, yoğun bakımlarda yatak kalmadığı iddialarını yalanladı. 

Bakan Koca, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur" dedi.

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