Konya'da merak edip duvar deliğinden bakan Arda gözlerinden oldu

İleride pilot olmak istiyordu

İhsan Arda'nın ileride pilot olmak istediğini ancak bu şartlarda zor olduğunu belirten Nabi Alay, "Bize bayram olmadı. Benim için bayram çocuğumun ikinci ameliyatını olduğu gün oldu. Çünkü ilk ameliyatını olduğu zaman iki gözü de görmeyecek şekilde şeyler söylendi. Şu an işlerini biraz yapabilecek şekilde görebiliyor. Benim bayramım o gündü. Arda şu an için farkında değil. Ne olduğunu, nasıl olduğunun ya da ileride neler yaşayabileceğini bilmediği için şu an hiçbir şey hissedemiyor. Bu ilerleyen zamanlarda çıkacak. Belki okul hayatı bile çok zor olacak. İleride pilot olmayı çok istiyordu ama şu süreçte o da zor. Allah büyüktür inşallah daha iyisi olsun diyoruz" diye konuştu.