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Nakdi Destek Ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk tarihi açıkladı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Nakdi Destek Ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını açıkladı. 

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Nakdi Destek Ödemeleri yarın hesaplara yatıyor. Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

Bakan Selçuk ayrıca, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı. 

Nakdi Destek Ödemeleri nedir?

Koronavirüs salgını süresinde vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için yapılan ödemelere nakdi ücret desteği denir. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor

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