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Gaziantep'te nefes darlığı ile gitti 13 santimlik gerçekle karşılaştı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te Metin Kayar hangi hastaneye gittiyse derdine çare bulamadı. Son olarak Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı yolu kesişen Kayar'ın boğazında, 13 santimetre tiroit bezi tespit edildi. Doktor Ali Yağcı tarafından 2 santimetre olması gereken tiroit bezi ameliyatla alınırken erken tanının önemi yine hatırlatıldı.

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69 yaşındaki Metin Kayar, uzun süredir nefes darlığı şikayeti yaşıyordu. Farklı sağlık kuruluşlarına başvurmasına rağmen derdine derman bulamayan Kayar, son çare olarak Gaziantep Özel ANKA Hastanesine başvurdu.

Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından muayene edilen Kayar’ın, yapılan tahlilleri ve ultrason tetkiki sonucunda normalde 2 santimetre olması gereken tiroid bezinin 13 santimetre olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi. Doç. Dr. Yağcı tarafından Metin Kayar’ın, 13 santimetre çapında dışarıdan belli olan tiroid bezi cerrahi müdahale ile sağlıklı bir şekilde alındı.

"Kalbine, nefes borusuna ve tükürük bezine baskı yapmaktaydı"

Erken tanının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Yağcı, “Hastamız bize nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Tiroid bezinin normalde 2 santimetre olması gerekir, fakat hastamızda 13 santimetre idi. Kalbine, nefes borusuna ve tükürük bezlerine baskı yapmaktaydı. Biz de riskli olmasına rağmen başarılı bir cerrahi operasyon gerçekleştirdik. Şu anda hastamız gayet iyi, sağlığına kavuştu. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tiroid bezinin anormal büyümesi ya da içeride nodüllerin oluşumuna bağlı daha sonra tiroid kanserlerine kadar giden bir süreç oluşturuyor. Bu tür durumlarda erken tanı çok önemlidir” dedi."

"Bir çok hastaneye başvurmama rağmen derdime çare bulamadım"

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Metin Kayar ise "Nefes almakta sıkıntı yaşıyordum. Kalbimde de baskı hissediyordum. Birçok hastaneye başvurmama rağmen derdime çare bulamadım. Son çare olarak geldiğim ANKA Hastanesinde şifa buldum. Doktoruma ve hastane çalışanlarına yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Babasının uzun süredir nefes almakta sıkıntı yaşadığını ifade eden Kayar’ın oğlu Mehmet Kayar, “Babamı farklı sağlık kuruluşlarına götürdük, oldukça riskli bir operasyon olacağı için olumsuz görüşler aldık. Tanıdıklarımızın tavsiyesi üzerine ANKA Hastanesi’ne başvurduk. Kıymetli doktorumuz Mehmet Ali Yağcı ile görüştük. Doktorumuz bizi sakinleştirdi. Samimi olması ve konuşmaları bizi rahatlattı. Yapılan muayene ve tetkiklerden sonra ameliyat için uygun olduğu belirlenen babam Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Hastane personeli ve yönetiminin anlayışlı yaklaşımından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

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