Yunanistan'daki Kurşunlu Camii’ne çirkin saldırı

YUNANİSTAN’da belirsiz bir grup, Tırhala kentindeki Mimar Sinan eseri tarihi Kurşunlu Camii’ne taşlı saldırı düzenledi. Cami, Teselya’nın Yunanistan’a verildiği 1882’ye kadar Osmanlı’ya ait en görkemli İslam ibadethanelerinden birisiydi.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’inin müzeden asli kimliği, camiye dönüştürülmesi kararını hazmedemeyen Yunanistan’da Tırhala kentindeki Mimar Sinan Eseri tarihi Kurşunlu Camii’ne kimliği bilinmeyen bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Tırhala şehrindeki Kurşunlu Camii’ne kimliği bilinmeyen bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

Kurşunlu Camii'nin geçmişi

16’ncı yüzyılın ortalarında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kurşunlu Camii 1882’de Teselya’nın Yunanistan’a verilmesine kadar Osmanlı’ya ait en görkemli İslam ibadethanelerden biriydi. Cami dayanıklı kubbesi sayesinde Yunanistan’da bugüne kadar zarar görmeden kalabilmeyi başardı. Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520) torunu Osman Şah tarafından bir Osmanlı şehri olan Tırhala’da yaptırılan Kurşunlu Camii, “Osman Şah Camii” olarak da anılıyor. Bugün hala ana bina, minarenin bir kısmı ve türbesi korunuyor.